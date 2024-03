Elezioni, ’Per la Buona Politica’ lascia: "Non veniamo meno ai nostri valori"

L’avventura elettorale della lista civica ’Per la Buona Politica’ si ferma. L’uscita, comunicata ufficialmente ieri, segue il ritiro di Roberta Bravi, candidata a sindaco per la coalizione che comprendeva, oltre alla lista – di cui Bravi era diretta espressione – anche Lugo Civica, Italia Viva e Azione. La decisione appartiene al consiglio direttivo riunitosi nella serata di giovedì "per valutare – scrive la presidente dell’associazione omonima, Grazia Massarenti – la situazione conseguente la sopravvenuta indisponibilità, per motivi di salute, della candidata a sindaco Roberta Bravi. La Buona Politica nelle settimane passate ha accolto le proposte di Azione, Italia Viva e della lista civica Lugo Civica, le quali hanno strutture e dinamiche politiche diverse, costituendo una coalizione in grado di competere alle elezioni amministrative del Comune di Lugo 2024. Obiettivo della Buona Politica è stato quindi quello di creare uno schieramento alternativo al sistema ultradecennale del governo del Partito Democratico e all’alleanza di destra, al fine di superare la logica bipolare più attenta alla contrapposizione ideologica che ai problemi della comunità lughese: la candidatura a sindaco di un’esponente della Buona Politica rappresentava l’equilibrio politico e programmatico del progetto imperniato su due liste - Azione e Italia Viva - e due liste civiche -Per la Buona Politica e Lugo Civica. Nel momento in cui, per varie concause, sono venuti meno i presupposti per continuare il confronto in un quadro politico legittimo ma oggettivamente mutato, il Consiglio Direttivo, dopo attenta riflessione ha preso atto dell’impraticabilità del prosieguo".

Per questo Per la Buona Politica ha deciso di rinunciare alla corsa politica e di continuare la sua attività parallela di associazione, organizzando eventi e confronti legati a varie tematiche. Il futuro del progetto politico è affidato alle decisione che le altre tre ’anime’ della coalizione intenderanno intraprendere. "Con profondo rammarico si è deciso di uscire dalla competizione elettorale del prossimo giugno piuttosto che venir meno ai principi e ai valori che caratterizzano da sempre la nostra associazione – sottolinea Massarenti –. Pertanto Per la Buona Politica, come associazione culturale e politica, proseguirà nel proprio impegno con attività di analisi delle problematiche locali e di proposte per il miglioramento della condizione di benessere economico e sociale del nostro territorio. È nostra intenzione, come da dieci anni a questa parte, proseguire nel confronto aperto con le varie espressioni della società politica, economica, civile, associativa, religiosa del territorio. Esprimiamo un sentito ringraziamento alle componenti delle forze politiche e civiche che hanno dato vita alla coalizione e a tutti coloro che ci hanno supportato in questa esperienza, formulando a tutti i migliori auguri per le prossime elezioni".

Monia Savioli