Nonna Elvira ha compiuto 105 anni: l’attestato di auguri del sindaco di Fusignano

Fusignano (Ravenna), 25 marzo 2024 – Anche nei nove Comuni della Bassa Romagna sono tante le persone che hanno raggiunto e in diversi casi superato il secolo di vita. Un’ulteriore testimonianza, che fa di questo territorio uno dei più longevi della provincia, arriva da Fusignano, dove ieri (domenica) Elvira Balducci ha festeggiato il traguardo delle 105 primavere.

Il sindaco Nicola Pasi ha partecipato ai festeggiamenti portandole in dono un attestato di auguri, a nome di tutta l'Amministrazione comunale e della comunità fusignanese. Attestato che l’ultracentenaria ha voluto leggere personalmente con attenzione.

Nata il 24 marzo 1919 a Cotignola, vedova di Primo Bertozzi, nella sua vita Elvira ha lavorato prima come contadina e poi come casalinga. Il marito, classe 1915, ha fatto il contadino e dopo la guerra, nel 1950, è riuscito ad acquistare un trattore e diventare così trattorista per conto terzi. Elvira, che gode di ottima salute, ha tre figlie: Nadia, Renata e Gigliola, quattro nipoti e tre pronipoti, tutti presenti al suo compleanno.