"Emergenza, fase acuta cessata" Il sindaco ringrazia i volontari

Continuano gli interventi di ripristino su tutto il territorio bagnacavalleseo: "È terminata la fase acuta dell’emergenza – afferma la sindaca Eleonora Proni –. Desideriamo ringraziare i rappresentanti dei Consigli di Zona delle frazioni colpite dall’alluvione e le associazioni di volontariato coinvolte nell’assistenza alla popolazione. Grazie a un grande lavoro di squadra e a un costante confronto con l’assessorato al Decentramento è stato possibile intervenire tempestivamente e fornire supporto e assistenza a quanti ne avevano bisogno". Numerose le donazioni ricevute, da fuori regione, come nel caso del Comune veneto di Casalserugo e di quello lombardo di Ceriano Laghetto, e dall’Emilia, in particolare dall’Agenzia delle Entrate di Ferrara, dal Circolo Pd di Nonantola e da Comacchio. Sul sito del Comune sarà creata una sezione per ringraziare tutti.