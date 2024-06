Enrico Galiano presenta il suo libro

E’ con Enrico Galiano, stasera alle 21,15 il primo appuntamento con ‘E …state con noi”, la rassegna di incontri con l’autore (e non solo) organizzata da Raffaella Sangiorgi del Bar Centrale, e dalla negoziante Miranda Blosi con la Pro Loco di Russi. Galiano, friulano, è insegnante e si occupa principalmente di scuola, di giovani e ragazzi. Stasera presenta il suo ultimo romanzo “Una vita non basta. Non spegnere il fuoco dentro di te”. Molto amato da giovani e insegnanti , stasera piazza Dante sarà affollata. "Le prenotazioni sono state moltissime, tanto che ho chiesto al Comune delle sedie aggiuntive – racconta la libraia Miranda Blosi – vorrei che tutti stessero comodi".