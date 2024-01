"Entro l’anno altri quattro". Ecco quando andarci

I primi due su sei. In provincia è in programma la realizzazione di altri quattro Cau, centri assistenza urgenza. Si troveranno rispettivamente a Faenza, Lugo, Castel Bolognese e Conselice. "Apriranno entro l’anno, dodici mesi circa – dice Mauro Marabini, direttore del dipartimento di Cure primarie –. A Conselice i locali sono già perfetti, e direi che anche di Castel Bolognese si può dire lo stesso". La situazione appare un po’ più nebulosa a Faenza e Lugo. "A Lugo lo faremo in una nuova lottizzazione" ovvero la riqualificazione dell’ex acetificio. Ma per quel progetto occorrerà aspettare anni: troppo tempo per le esigenze sanitarie del territorio. "Quella sarà la casa della comunità che verrà – prosegue Marabini – mentre prima creeremo il Cau altrove per poi trasferirlo, in modo che gli utenti non debbano aspettare".

A Faenza si è detto che il nuovo Cau si troverà al centro Marconi, ma "quella è una delle possibili sedi, proposta dal sindaco, e non l’unica – dice Marabini –. In generale gli spazi ci sono". Dall’altro lato c’è Cervia, dove il centro recentemente ribattezzato Cau è attivo da settembre 2020. "Abbiamo avuto la fortuna di avere una ’palestra’ di tre anni – aggiunge Marabini – che ci ha consentito di conoscere e farci conoscere da 500 medici, tra cui 250 medici di base, 100 della guardia medica, specializzandi, corsisti, volontari e pensionati con cui abbiamo rapporti quotidiani".

Fuori dal Cau è presente l’elenco dei problemi trattati: mal di testa/cefalea/emicrania con dolore lieve o moderato, ustioni minori e solari, disturbi della vista, contratture muscolari, dolore all’occhio, dolore alle articolazioni, irritazioni da lenti a contatto, diarrea (senza sangue), occhio rosso con secrezioni o congiuntivite, disturbi anali, trauma all’occhio senza disturbi visivi, dolore addominale lieve o moderato, corpo estraneo nell’orecchio, dolore al fianco, dolore all’orecchio, nausea e/o vomito ripetuto, riduzione dell’udito/tappo di cerume, mal di schiena/lombalgia, sangue al naso, bruciore o difficoltà a urinare, mal di denti, ostruzione o sostituzione di catetere vescicale, problemi post estrazione dentaria, agitazione in stato ansioso già conosciuto, torcicollo, febbre, tosse/raffreddore/mal di gola, medicazioni e rimozione di punti, traumi lievi agli arti, piccole ferite, prurito, arrossamento della cute, variazione glicemica, punture di insetto o morso di animale e variazione della pressione arteriosa.

sa.ser