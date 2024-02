"Entro l’anno verrà sopraelevato il parcheggio in via De Gasperi"

"Il tema della sosta breve abusiva lungo i dissuasori di fronte al palazzo della Provincia – spiega l’assessore competente in materia di mobilità Gianandrea Baroncini - che poi impedisce la svolta agli autobus che devono rientrare su viale Randi o sulla circonvallazione lo si può affrontare nel contesto di un piano più complessivo sulla piazza. Di certo escludo a breve un arretramento della Ztl su via De Gasperi così come lo spegnimento della telecamera che controlla via Guaccimanni".

E’ sicuro, invece, che verrà sopraelevato il parcheggio in via De Gasperi da parte di Azimut e l’opera, assicura Baroncini, sarà completata entro l’anno. Una possibilità di lasciare l’auto che toglie armi al ragionamento di chi parcheggia la macchina in zona vietata perché non c’è parcheggio.

Del resto, spiega Baroncini, "piazza Caduti resta uno snodo centrale sia per il tpl che per l’accesso al centro storico per merci, bici e pedoni. Vive tutte le complessità di ospitare molte attività e un grande polo scolastico. Ad oggi abbiamo completamente adeguato la segnaletica sia orizzontale che verticale, la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale su via Mazzini, la segnalazione evidente dei posti per carico scarico e dei divieti. In più con l’istituzione di un ampio parcheggio a rastrelliere per le bici nell’area pedonale dietro la porta tra la Guido Novello e la Classense abbiamo notevolmente ridotto il numero di biciclette parcheggiate sotto i portici e attorno ai pali dell’area".

g.c.