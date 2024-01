Epifania solidale, buoni omaggio per famiglie in difficoltà

L’attuale congiuntura economica, segnata a livello locale anche dalle conseguenze degli eventi alluvionali e meteorologici, mantiene difficile la condizione delle famiglie che versano in condizioni di bisogno. Per questo, con riguardo particolare alle difficoltà dei nuclei con figli e in specifico quelli in più tenera età, Ascom Lugo partecipa anche quest’anno al progetto ‘Epifania solidale’ con l’impresa ‘Sogno del Bambino’. Sono stati consegnati buoni omaggio alle famiglie bisognose, che non sono in grado di ritagliare nel bilancio familiare risorse per i regali nemmeno ai più piccoli. L’individuazione delle famiglie destinatarie e la consegna sarà ad opera della San Vincenzo De Paoli, ente di volontariato impegnato a svolgere una preziosa azione di supporto alle diverse esigenze dei più bisognosi, dai pasti caldi e posti letto in emergenza alle esigenze di vestiario e lavoro. Inoltre, sono stati consegnati buoni acquisto anche alla comunità residenziale per minori ‘Maria Immacolata’ e alla comunità ‘Casa Santa Bernadette’ di Massa Lombarda, che si occupano di sostenere minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e le madri con figli in difficoltà.