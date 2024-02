"Era diventato l’incubo del condominio". Arrestato

Era diventato un vero e proprio incubo per i vicini di casa. Per questo un uomo di origine straniera è stato arrestato dai carabinieri per stalking condominiale. Le manette sono scattate nei giorni scorsi dopo un intervento dei militari della Stazione di Faenza, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip del Tribunale di Ravenna.

In particolare, lo straniero era stato denunciato più volte dai vicini di casa e in seguito i carabinieri aveva iniziato le indagini. Secondo gli inquirenti l’uomo si è reso responsabile nel tempo di atti persecutori nei confronti di alcuni vicini di casa che vivevano in un condominio. Le indagini svolte dai militari hanno infatti permesso di accertare che lo straniero aveva tenuto comportamenti tali da rendere la vita condominiale impossibile e addirittura da far cambiare le abitudini di vita ad alcune vittime fino a procurare loro uno stato d’ansia che li aveva poi portati a sporgere denuncia in caserma. Da qui le indagini e l’arresto, avvenuto nei giorni scorsi.