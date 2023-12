ErosAntEros a Lubiana

Continuano i progetti internazionali della compagnia ravennate ErosAntEros, diretta da Davide Sacco, regista, e Agata Tomsic attrice e drammaturg (nella foto).

Dopo Polis Teatro Festival, ErosAntEros varca i confini per lavorare a ’Santa Giovanna dei Macelli’, nuova coproduzione con Emilia Romagna Teatro ERTTeatro Nazionale, Slovensko Mladinsko Gledališče, TNL – Théâtre National du Luxembourg e Teatro Stabile di Bolzano. Fino al 10 dicembre la compagnia è in residenza presso lo Slovensko Mladinsko Gledališče di Lubiana con i drammaturghi Urška Brodar e Florian Hirsch, e la band slovena Laibach, per lavorare alla nuova produzione dal grande classico teatrale di Bertolt Brecht, che debutterà dal 18 al 21 aprile all’Arena del Sole di Bologna e che verrà ospitata a Ravenna come prologo di Polis teatro Festival 2024, il 24 aprile al teatro Alighieri in collaborazione con Ravenna Teatro.