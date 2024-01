Esami di inglese, servono venti assistenti

Venti invigilators (scadenza il 1 febbraio 2024). La British School sas di Lugo cerca una figura che si occupi di assistere agli esami Cambridge Assessment English nel periodo aprile-giugno 2024, nelle province di Ravenna, Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara. Viene richiesto un diploma di Laurea o, per gli studenti, l’essere iscritti ad un corso di laurea, un ottimo livello di inglese certificato sia parlato sia scritto, almeno livello B2/C1 QCER, la conoscenza della lingua italiana. Inoltre ottime conoscenze informatiche. Si chiede affidabilità e puntualità, capacità di lavorare in gruppo, abilità organizzative, attitudine a lavorare in ambiente multiculturale e capacità di operare sotto pressione. È necessario essere automuniti: gradito il domicilio in una delle province indicate; richiesta la disponibilità a trasferte nelle province d’esame. Contratto: collaborazione occasionale.