"Estate altalenante, pensiamo agli eventi futuri"

Tempo di bilanci anche a Tagliata di Cervia. La responsabile della Pro loco ‘Riviera dei Pini’, Claudia Zavalloni, fa il punto. Tanti gli eventi organizzati, soprattutto alla ‘Casina’, per richiamare pubblico. Musica, ballo, gastronomia e si pensa già all’attesissimo ‘Tuffo della Befana’ 2024 che, dopo il passaggio di testimone, per il secondo anno sarà organizzato proprio a Tagliata e, grande novità, durerà due giorni.

L’estate sta volgendo al termine. Qual è il bilancio?

"Un’estate altalenante, con tanti turisti nel weekend e durante gli eventi, un po’ meno durante la settimana, soprattutto nel mese di giugno. Il primo weekend di agosto è iniziato con il botto con un pienone che non ci aspettavamo e ha raggiunto il sold out a Ferragosto. Noi come località ci rivolgiamo soprattutto alle famiglie con bambini, abbiamo la nostra splendida pineta a incorniciare la spiaggia che è un parco perfetto per i giochi, il relax e, perché no, un po’ di sport e vita sana. I nostri eventi, infatti, sono rivolti per lo più a questa tipologia di turisti. Sfruttiamo il nostro verde in tanti modi: la mattinata di martedì è dedicata al nordic walking proprio nella nostra pineta e al giovedì, è possibile fare yoga all’ombra dei pini. Il tutto con istruttori qualificati che guidano i turisti e anche gli abitanti (i corsi sono aperti a tutti e gratuiti) in queste discipline all’aria aperta".

Quale tipo di offerta ha riscosso più successo?

"Certamente le serate che abbiamo organizzato il giovedì nel Parco dei Gemelli: una balera come ai vecchi tempi. C’è la pista da ballo, la musica e i maestri che accompagnano i turisti alla scoperta della musica della tradizione, ma non tralasciamo i giovani, che hanno voglia di buttarsi in pista con musiche più moderne. Torniamo tutte le volte nell’atmosfera delle balere della nostra Romagna".

Quali sono le esigenze dei turisti che soggiornano a nella vostra località?

"Il benessere dei nostri turisti e concittadini per noi della ‘Riviera dei Pini’ è una priorità, e lavoriamo proprio per raggiungere questo obiettivo. Siamo sicuri che gli investimenti sulla nostra pineta e sul viale Italia pensati con il rifacimento del Water front di Pinarella e Tagliata siano un plus per la nostra località che si fonda sul verde e sulla vacanza rilassante in famiglia. La pineta è un valore inestimabile per la nostra zona e deve essere valorizzata come merita. I turisti, come anche i residenti, hanno bisogno di interventi importanti anche nella nostra località e il nuovo lungomare potrebbe dare l’atteso intervento di svolta per la località a cui dovranno seguire la riqualificazione della zona delle colonie senza dimenticare la viabilità".

E adesso?

"Passata la stagione turistica, noi non ci fermeremo. Abbiamo in programma anche eventi invernali, con i nostri instancabili volontari a cui va sempre un grande applauso. Il finale dei festeggiamenti natalizi sarà come l’anno scorso con ‘Tuffo della Befana’. Il 5 e 6 gennaio saranno due giornate di festa che si concluderanno con il pittoresco tuffo in mare del 6 gennaio alle 15 per il primo bagno dell’anno nuovo".

Ilaria Bedeschi