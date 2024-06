Estate di eventi. Tour e Notte Rosa. Poi il Sarchiapone

La stagione estiva è iniziata anche a Cervia. Per turisti e residenti c’è un ricco calendario di eventi. In questi giorni si continua con il Ravenna Festival: fino 4 luglio, sei appuntamenti d’autore immersi nello scenario dello stadio dei Pini di Milano Marittima per artisti come Laura Morante, Paolo Fresu, Maqeda, Margherita Vicario e Riccarda Casadei. L’81° edizione dell’Open d’Italia si giocherà dal 27 al 30 giugno all’Adriatic Golf Club di Milano Marittima. Un campo di gara di eccellenza: 27 buche su un’area di quasi 100 ettari che costeggia l’antica pineta di Cervia Milano Marittima. Si prosegue il 30 giugno quando arriverà il Tour de France. Per la prima volta nella storia della Grande Boucle, il giro a tappe più antico nascerà dall’Italia e percorrerà anche le nostre strade. La settimana Rosa è la settimana speciale in occasione della Notte Rosa 2024. Il tema di quest’anno è il ballo, e dal 5 al 7 luglio la Romagna si trasformerà nel più grande dance floor a cielo aperto d’Italia. Dal 10 luglio al 15 agosto prende il via la 32° edizione della rassegna culturale ’Cervia, la spiaggia ama il libro’, un contenitore letterario dove il testo scritto diventa libro parlato. Atteso un parterre di grandi nomi del mondo giornalistico, letterario e artistico.

Sabato 3 e domenica 4 agosto c’è il Sarchiapone in piazza Garibaldi che quest’anno festeggerà la speciale occasione per i 100 anni dalla nascita di Walter Chiari; due serate di spettacolo, cabaret, giovani comici esordienti sono gli ingredienti del Sarchiapone. L’evento, importante vetrina della comicità nazionale, è anche stato trampolino di lancio per diversi attori. Da giovedì 5 a domenica 8 settembre torna la 28° edizione di Sapore di Sale, quattro giornate dedicate all’oro bianco, con l’antica tradizione della rimessa del sale, trasportato su una "burchiella", dalle saline fino ai magazzini. Immancabile l’appuntamento con il Mercato Europeo dei Sapori giunto alla 21° edizione.

Sarà, dal 13 al 15 settembre un viaggio tra i profumi, i sapori e l’artigianato delle regioni d’Italia, dei paesi europei e non solo. infine, da sabato 21 a domenica 22 settembre l’attesissima 7° edizione di Ironman Italy Emilia Romagna, l’unica data italiana del circuito americano di triathlon di lunga distanza che si svolge proprio a Cervia. La stagione si conclude con un altro grande evento dedicato allo sport: il 28 e il 29 settembre si svolgerà il Triathlon Event Cervia con le attesissime gare del Campionato Italiano Sprint individuale, la Staffetta 2+2 e la Coppa Crono. Inoltre, sabato e domenica, un weekend di musica ed animazione, oltre alla possibilità di seguire la gara live sul maxischermo presso il Fantini Club.

Ilaria Bedeschi