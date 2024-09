Estate regolare ma un fenomeno preoccupante: "Troppi coltelli nei luoghi del divertimento"

Si è tracciato anche un bilancio del periodo estivo nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza. "Siamo molto soddisfatti per i risultati ottenuti – ha precisato il prefetto Castrese De Rosa –. Un’estate normale con alcune fibrillazioni che rispecchiano un fenomeno preoccupante: quello dei coltelli che girano in alcuni luoghi dove dovrebbe invece prevalere il sano divertimento: in totale nove episodi che hanno richiesto una ferma risposta da parte delle nostre forze di polizia. Per otto sono stati individuati, denunciati o arrestati i responsabili".

"Abbiamo chiesto ai sindaci di compiere ogni sforzo possibile, soprattutto a Cervia in vista della prossima estate, per l’adozione di ordinanze e divieti che scongiurino l’uso di bottiglie di vetro o le emissioni sonore dopo una certa ora, potenziando ancora di più i sistemi di videosorveglianza e investendo sul potenziamento degli organici della polizia locale anche a carattere stagionale, per presidiare soprattutto di notte le località di divertimento", ha aggiunto De Rosa. Il prefetto, tra le altre cose, ha citato il bilancio della guardia di Finanza con oltre 530 interventi, 17 lavoratori non in regola scoperti e il sequestro di oltre 18 mila articoli nocivi per la salute pubblica; e poi 18 persone denunciate e 5 arresti oltre al sequestro di quasi 70 chili di cocaina.

Al vaglio del comitato, anche i campionati mondiali di ‘Dragon Boat’ in corso fino a domenica nel bacino dei canottieri alla Standiana di Ravenna, il campionato mondiale ‘Grand Prix Off Shorè , ‘Ironman’ e i campionati italiani di Thriatlon, tutti a Cervia a settembre. Dopo 10 anni dall’ultima edizione sono infatti ritornate alla Standiana le lunghe canoe a forma di drago con 172 team da 32 Paesi e 7.000 atleti per 500 gare.

Dopo l’inaugurazione di lunedì, sono state ulteriormente rinforzate le misure di safety e security in vista della cerimonia di chiusura soprattutto per via della vicinanza dello specchio d’acqua dal parco giochi Mirabilandia affollato in questo periodo. All’evento Ironman, unica tappa italiana del grande circuito internazionale, sono iscritti 6.000 atleti provenienti da 82 nazioni con una presenza complessiva, compresi gli accompagnatori, di 15.000 persone. Imponente il servizio d’ordine con 400 volontari per le tre gare in programma (nuoto, gara ciclistica e maratona) che interesseranno, con relativa chiusura, anche la statale E45 in alcuni tratti del Ravennate e del Forlivese dal mattino fino alle 19 del 21 settembre.