Europa e Stati Uniti secondo Alessandra Bitumi

Si conclude alla biblioteca Oriani la rassegna di presentazioni e incontri con gli autori ’InContemporanea. La storia si fa in biblioteca’. Il nuovo ciclo, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna nella prospettiva delle prossime elezioni per il Parlamento europeo, ha come tema conduttore l’Europa, la sua storia, le sue sfide nel presente e le sue prospettive future. Oggi, alle 17.30, si tiene la presentazione del volume di Alessandra Bitumi, ’La Comunità atlantica. Europa e Stati Uniti in età contemporanea’ (Carocci 2023). Il libro riscostruisce la storia dei rapporti transatlantici lungo tutto il corso del Novecento, sviluppando soprattutto due temi principali. Il primo concerne la genesi e lo sviluppo della Comunità atlantica. L’autrice, docente di Storia internazionale all’Università degli studi di Teramo, ne discuterà con Michele Marchi (Dipartimento di Beni Culturali) e Roberto Ventresca (Università di Bologna).