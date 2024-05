Europee, due candidate in più. Roberta Conti e Kateryna Shmorhay

C’è anche la capogruppo leghista nel consiglio comunale faentino Roberta Conti nel lotto di candidati che la Lega-Salvini Premier ha presentato per la circoscrizione Nordest delle prossime elezioni europee. "La Lega mi ha chiesto di impegnarmi, e ho detto sì", confida. Per il partito che cinque anni fa stravinse con il 34% dei voti le previsioni sono oggi decisamente più contenute: "Non mi avventuro nel mondo delle cifre. Sappiamo che la strada è in salita, ma ognuno di noi è qui per mettere il massimo impegno a servizio della Lega". La campagna elettorale per Roberta Conti è appena cominciata, e molto deve ancora essere definito. La 55enne faentina non ha ancora valutato ad esempio l’ipotesi di un ticket con un candidato leghista di genere maschile.

Nella lista Stati Uniti d’Europa è invece candidata la ravennate di origini ucraine Kateryna Shmorhay, detta Katya, nota in particolare per il suo impegno nel volontariato e nell’associazione Malva, in prima linea nell’aiutare gli ucraini fuggiti dalla guerra. "La mia candidatura al Parlamento Europeo – commenta Katya Shmorhay –, con la lista di scopo voluta da Emma Bonino, serve prima di tutto ad assicurare un sostegno incrollabile alla causa ucraina, premiando quelle forze democratiche che dall’inizio dell’invasione russa sostengono l’Ucraina. Questo sostegno si allarga a tutti i popoli che vogliono entrare nell’Ue". Nel sito Internet del Carlino, tutti i nomi dei candidati.

Filippo Donati