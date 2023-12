Ex Farmografica, si spera nel Focaccia Group

A Cervia si continua a parlare della chiusura della storica e ormai ex Farmografica. Un fulmine a ciel sereno per molti cittadini, anche se in realtà la situazione era complessa già da diverso tempo e l’alluvione è stato l’ultimo tassello di una possibilità, quella della chiusura, che già aleggiava come ipotesi. Certo è che, ora, Cervia ha perso una attività storica nella quale hanno lavorato diverse generazioni e che ha rappresentato un’eccellenza dell’export. A seguito della comunicazione della chiusura, e del conseguente licenziamento dei 92 dipendenti, è intervenuto anche il segretario del Pd cervese Mirko Boschetti. "Una decisione inaccettabile (e unica nella Romagna alluvionata) dopo anni di sbagliate gestioni e mancati investimenti e ammodernamenti dei macchinari, che hanno mostrato un totale disinteresse e una miopia imprenditoriale su un comparto altamente competitivo – le sue parole –. La questione dell’alluvione c’entra solo marginalmente e sembra quasi un pretesto: ogni tentativo di soluzione strutturale (trovando nuove strutture più idonee a Montaletto o Savio) o addirittura di solo incontro con la struttura commissariale del generale Figliuolo è stata rispedita al mittente. Non a caso non è la prima volta negli ultimi anni che la società cerca di chiudere e delocalizzare la produzione all’estero. Ora la speranza di tutti dovrebbe essere quella che il possibile acquirente che ha manifestato l’interesse di subentrare concretizzi la sua scelta. Dal punto di vista politico bisognerà agevolare in tutti i modi chi abbia intenzione di creare continuità lavorativa e nel mentre fornire ogni tutela possibile a chi ci lavora. Dal punto di vista della nostra comunità bisognerà non lasciare soli i 92 lavoratori e lavoratrici. Non possiamo perdere una realtà lavorativa così importante per il territorio cervese".

Dalla comunità cervese è subito arrivata la solidarietà nei confronti dei 92 dipendenti oggi senza un lavoro. Pare comunque che uno spiraglio verso una soluzione lo abbia aperto Focaccia Group, impresa tra i fiori all’occhiello di Cervia. Da Focaccia Group, per il momento, arriva una dichiarazione comprensibilmente blindata: "Siamo sul territorio da 70 anni e ci saremo sempre". Si, perché questo è un momento delicato dove i vari attorni locali e internazionali devono trovare un accordo per poter risolvere la situazione che però pare andare verso un esito positivo. La decisione della multinazionale austriaca Mayr-Melnhof ha deciso di chiudere l’ex Farmografica, ha certamente lasciato l’amaro in bocca a tanti, ora l’obiettivo è salvare il salvabile e restituire un posto di lavoro ai 92 dipendenti.

Ilaria Bedeschi