Fabio De Luigi il 5 febbraio al Cinedream fa i ‘50 km all’ora’

Venerdì 5 gennaio alle 18.30 Fabio De Luigi sarà al Cinedream di via Granarolo 155 a Faenza per presentare il film ‘50 Km all’ora’, di cui ha firmato la regia. L’attore e regista di Santarcangelo porta nelle sale cinematografiche una commedia del genere road movie, che lo vede nei panni di Corrado, affiancato da Stefano Accorsi (con lui nella foto), che interpreta la parte del fratello Guido.

Nel cast figurano anche l’immenso Alessandro Haber, che interpreta il padre dei due protagonisti, Elisa Di Eusanio, Paolo Cevoli, Giorgia Arena, Simone Baldasseroni, Barbara Abbondanza e Alice Palazzi.

La pellicola, in uscita il 4 gennaio, è distribuita dalla Eagle Pictures ed è la rivisitazione italiana di ‘25 km/h’, film tedesco campione d’incassi in Germania nel 2018. Fabio De Luigi venerdì saluterà il pubblico prima della proiezione, raccontando come è nato il film e qualche aneddoto durante le riprese.

Per informazioni tel. 0546.646033 o www.cinedream.it.