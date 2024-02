Faenza Cabaret, gran finale

Tutto è pronto per la finale della ventesima edizione del Faenza Cabaret Premio Alberto Sordi, che è stata un trampolino per molti concorrenti esibitisi come Davide Calgaro e Max Angioni. L’ultimo atto della gara domani alle 21 al teatro Masini di Faenza. A contendersi il premio saranno sei artisti scelti tra i venti partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia, sfidatisi a colpi di gag nelle serate di selezione tenutesi al circolo I Fiori di Faenza. I finalisti sono Claudio Bazzan di Padova, Carolina Vicentini di San Severino Marche, il suo sammarinese Bromance, Virgigno di Cesena, Alice Redini di Milano e Dario D’Angiolillo di Latina. Non mancherà l’esibizione di Santo Palumbo, vincitore della scorsa edizione.

"Quando sono partito con questo concorso non mi sarei mai immaginato di compiere un simile percorso – sottolinea il patron Pasquale Di Camillo –. Nel momento in cui la mia passione ha incontrato la professionalità di Penelope Landini, attrice e modella romagnola, e di Giovanni d’Angella, comico di Zelig e Colorado Cafè, ai quali da otto edizione è affidata anche la direzione artistica, il nostro festival ha davvero compiuto una importante svolta. Anche quest’anno la finale sarà un vero e proprio show, con la conduzione brillante di Penelope e Giovannni, la musica di Dj Paco ed un ospite del calibro di Claudio Lauretta". La giuria è composta da attori, autori e giornalisti. Il vincitore avrà l’accesso alla finale del Festival Facce da Bronzi di Reggio Calabria, con cui il Faenza Cabaret ha un gemellaggio da qualche anno. Durante la serata verrà assegnato anche il ‘Premio della Critica’, stabilito dal pubblico con i voti agli artisti tramite sms. Inoltre verrà sorteggiato un premio per il pubblico: un soggiorno per due persone all’Hotel Parco dei Principi di Giulianova Lido. I biglietti, dal costo di 18 euro l’intero e di 15 per i soci del Circolo I Fiori e per gli abbonati alla stagione del Comico del Masini, si possono acquistare in via Marescalchi 18 a Faenza o alla biglietteria del teatro Masini domani dalle 10 alle 13. Info: 338-8821229; polisportivaifiori@libero.it.

Luca Del Favero