Faenza Futura ok. Perde invece Ravenna

Nel campionato di Divisione Regionale 2 sorride soltanto il Faenza Futura che supera nettamente la Stella Rimini 83-64 (20-10; 46-36; 62-49. Perde la Compagnia dell’Albero Ravenna 36-56 (8-17; 19-28; 25-36) in casa del Sunrise Rimini: il Faenza Basket Project ha invece osservato un turno di riposo.

Nella prossima giornata, la Compagnia dell’Albero giocherà giovedì alle 21 in casa con Bellaria, mentre domenica alle 20 ci sarà il derby faentino al PalaBubani. Il tabellino del Faenza Futura: Boero 9, Guerra 5, Liverani 5, Samorì M. 16, Lullo 6, Spiriti, Silimbani 20, Pontillo 5, Morsiani 6, Tempesti 11, Pirini, Boattini. All.: Bertozzi Il tabellino di Ravenna: Bergamaschi G. 8, Ndiaye 1, Schiavone 6, Polyeschuk 6, Mazzotti 9, Petullà 2, Rizzo, Tugnoli 2, Mazzoni, Chairini 2. All.: Bergamaschi T.

Classifica: Aics Forlì 26; Tigers Forlì 24; Bellaria Basket e Tiberius Rimini 22; Faenza Futura Basket 20; Lions Academy Coriano, Sporting Cattolica e Sunrise Rimini 12; Compagnia dell’Albero Ravenna 10; Eagles Morciano* 8; Libertas Green Forlì 6; Stella Rimini 4; Faenza Basket Project* 2. * già riposato