Faenza, le insiedie del campo sintetico a Cattolica

Si giocano domani alle 14.30 le gare della quinta giornata di ritorno nel campionato di Promozione. Nel girone D, il Faenza, secondo della classe con 40 punti, a -3 dalla capolista Sampierana, è in trasferta a Cattolica sul sintetico del ‘Calbi’, dove ad attenderlo c’è un Torconca – terzultimo con 20 punti a +2 sulla zona retrocessione – che, in casa, ha vinto le ultime due gare di fila. All’andata il Faenza vinse 3-1. I manfredi, 4 punti nelle ultime 4 giornate, devono ancora ingranare nel girone di ritorno, ma conservano comunque il miglior attacco del girone con 44 reti (9 Pezzi; 7 a testa per Gjordumi e Lucarelli).sesto con 34 punti a -4 d

Il San Pietro in Vincoli, alla zona playoff, ha una occasione da sfruttare, ospitando il Due Emme di Mercato Saraceno, terzultimo della classe a quota 20. Tra l’altro c’è da vendicare il ko 21- dell’andata. La Del Duca Grama, ottava della classe con 32 punti e reduce da due vittorie di fila, prova a dare l’assalto alla zona playoff, sfidando in trasferta il Bellariva, appaiato alla squadra di mister Candeloro, in uno scontro diretto che mette in palio punti per il vertice. All’andata finì 2-1, col successo dei cervesi in rimonta. Senza troppe pressioni, ma con la consapevolezza di poter dire la propria, il Classe, che condivide l’ottavo posto con la Del Duca Grana, sale a San Piero in Bagno per affrontare la capolista che, un mese fa, ci ha lasciato le penne in casa, proprio con la Del Duca. I biancorossi di mister Folli sono reduci dal successo casalingo sul Torconca che ha interrotto una serie di 2 ko di fila. All’andata finì 0-0. A Cotignola c’è aria di big match. I padroni di casa, con 21 punti in piena zona playout e a -7 dalla salvezza, ospitano al ‘Dalmonte’ il Cattolica, terza forza del campionato a quota 39, e annunciata in gran spolvero (reduce 5 vittorie di fila).

È un testacoda quello che attende il Cervia. Al ‘Todoli’ di Milano Marittima, l’ultima della classe a -10 dalla zona playout, attende la visita del Fratta Terme che, 3° con 39 punti, a -4 dalla vetta, nutre ambizioni di primato. Nel girone C, il Solarolo, secondo della classe con 45 punti a -7 dalla vetta, è di scena a Bologna, sul campo dello Junior Corticella, che viaggia al 12° posto con 24 punti, a +1 sulla zona playout. All’andata, il Solarolo vinse 2-1. Lo Sparta Castelbolognese, 10 con 29 punti, deve gestire il +6 sulla zona playout, ma in arrivo al ‘Bolognini’ c’è l’Atletico Castenaso, quarto con 37 punti e in lotta per gli spareggi, che all’andata vinse 1-0.