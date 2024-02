’Fata ròba – Immagini e parole’. Mostra a Sant’Agata

È in programma domani alle 12 alla Tipo-Litografia Nova Print di Sant’Agata sul Santerno (via Roma 5/b) l’inaugurazione della mostra fotografica ’Fata ròba – Immagini e parole’ a cura di Pier Giorgio Missiroli e Andrea Ghinassi.

La mostra, che rimarrà aperta fino a domenica 11 febbraio, è promossa dagli autori insieme al centro sociale culturale Ca di Cuntadén e con il patrocinio del Comune di Sant’Agata sul Santerno.

Filo conduttore di immagini e parole in esposizione è l’alluvione del maggio 2023 che ha devastato il paese. "Questa mostra fotografica ci riporta a quei giorni – scrivono gli autori -. Non si pone come asettica e distante documentazione di quello che si è perduto ma è un tentativo di riprenderci le nostre cose, se non dal punto di vista materiale almeno da quello simbolico e mnemonico".