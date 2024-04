Federica Cardinali e il libro su Corelli. Poi la musica

Alle 20.30 di stasera, al Granaio di Fusignano, in piazza Corelli 16, ci sarà la presentazione del libro ’Arcangelo Corelli e Fusignano: un patrimonio musicale valorizzato nel tempo’, di Federica Cardinali. Il libro è incentrato sulle manifestazioni corelliane organizzate da Fusignano a partire dal secolo scorso e sarà presentato dalla stessa autrice, che successivamente si esibirà al violino in duo acustico con Anna Cortini al clavicembalo. La serata è organizzata col patrocinio del Comune di Fusignano in collaborazione con l’Auser.