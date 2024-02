Federico Settembrini si presenta ai cittadini

Questa sera alle 20.30 al centro sociale ’Il Cotogno’, al parco Pertini di Cotignola, ci sarà un incontro pubblico con Federico Settembrini, il candidato della lista civica di centrosinistra ’Insieme per Cotignola’: nel corso della serata, oltre alla presentazione del candidato, si parlerà anche del percorso partecipativo che accompagnerà la campagna elettorale per le comunali di giugno. Nel corso della serata Settembrini illustrerà i valori e i punti cardine sui quali sarà costruito il programma: "Cultura e associazionismo, scuole e ambiente riteniamo che debbano essere le priorità per guardare al futuro – spiega –. Attorno a questi cardini ascolteremo umori e opinioni, per dare vita a un programma capace di mettere in campo soluzioni e azioni concrete, da proporre ai cittadini in vista delle elezioni". La partecipazione è libera e aperta a tutti.