Ferrini ‘Faentina sotto la Torre’, Savini alla memoria

Il ‘Comitato per la Giornata del Faentino Lontano’ ha individuato le personalità alle quali verranno assegnate le onorificenze del ‘Faentino lontano’ e del ‘Faentino sotto la Torre’ 2024. Quest’anno i riconoscimenti andranno a Gian Battista Savini, alla memoria, e a Monica Ferrini. La cerimonia per la consegna dei premi è prevista per la mattina di domenica 23 giugno al teatro Masini di Faenza.

Manager, laureato nel 1962 in Chimica Industriale all’Università di Bologna e nel 2003 in Musicologia al Dams di Bologna, Savini tra gli anni ’80 e ’90 ha ricoperto incarichi dirigenziali in diverse aziende. Durante la sua carriera professionale ha, inoltre, collaborato con Federchimica come Membro della Giunta Nazionale, come Membro del Consiglio Direttivo del Settore Pitture-Inchiostri e come Presidente Gruppo Casa-Edilizia nello stesso settore. Infine, è stato Membro del Board of Directors presso il Cepe Bruxelles.

Figlia d’arte di papà Carlo, musicista e letterato, autore di libri su Faenza, Monica Ferrini ha iniziato giovanissima gli studi musicali nella scuola di musica ‘Sarti’ e, dopo aver conseguito il diploma magistrale all’istituto Santa Umiltà, ha concluso brillantemente il percorso, conseguendo il diploma di pianoforte al conservatorio di Rovigo e quello di didattica della musica al conservatorio di Bologna. Pur continuando a studiare e a perfezionarsi in pianoforte e in direzione corale, ha iniziato a lavorare in diverse scuole musicali del territorio. Dal 2000 è entrata a far parte del corpo docente della scuola ‘Sarti’, coprendo il ruolo di pianista collaboratore nella classe di canto lirico e di insegnante di teoria e solfeggio. Poi si è dedicata sempre più al mondo della lirica, perfezionandosi come maestro collaboratore e svolgendo un’intensa attività concertistica. Parallelamente, ha portato avanti l’attività didattica soprattutto nelle scuole medie a indirizzo musicale, come docente di pianoforte. Per nove anni direttore artistico dell’associazione lirica Pia Tassinari, nel 2015 diventa presidente dell’Associazione lirica manfreda e porta avanti il progetto ‘L’opera per tutti’.