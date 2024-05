"Feste in spiaggia, Mazzolani è totalmente incoerente"

Il Pd di Cervia torna sulla questione delle spiagge e del loro utilizzo e dichiara: "Nel terzo confronto pubblico tra candidati sindaco, ci aspettavamo qualche parola di verità e coerenza da Mazzolani (candidato del centrodestra, ndr) sul tema spiaggia, ma siamo stati delusi, come lo sono stati i tanti presenti. Mazzolani tuona nuovamente contro le feste in spiaggia e dice di voler vietare anche di cenare ma nelle proprie liste di candidati al Consiglio Comunale ha diversi titolari di imprese balneari, sistematicamente e legittimamente aperte alla sera, tra cui una in particolare al centro di recenti polemiche per la questione sicurezza a seguito di alcuni gravi episodi. Sono ovviamente candidature pienamente legittime ma dimostrano la totale incoerenza di Mazzolani e di chi è al suo fianco. Vuole i voti sia di chi organizza discoteche in spiaggia, sia di chi vorrebbe impedire anche l’intrattenimento sano. La presa in giro è evidente a tutti".

Questa la replica di Mazzolani: "Non ho mai detto che intendo impedire la ristorazione serale in spiaggia, checché ne dicano Missiroli e il Pd, bensì ho detto ben altro, vale a dire che chi vorrà fare ristorazione serale dovrà comportarsi da ristorante e non dovrà aprire solo in certi periodi dell’anno di maggior attrattiva, bensì garantire l’apertura per un periodo ampio di almeno 6 mesi o in alternativa di almeno 180 giorni. Non ritengo che la discoteca in spiaggia sia l’orizzonte a cui continuare a tendere". Infine stigmatizza gli attacchi "a candidati che sono imprenditori e lavoratori impegnati in campagna elettorale".