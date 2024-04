Firmata intesa tra Advs e la Polizia di Stato

Martedì è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Associazione DonatoriNati-Polizia di Stato e l’Associazione Donatori Volontari Sangue di Ravenna (federata Fidas) alla luce di quello già esistente in ambito nazionale, per diffondere sempre più la cultura della donazione di sangue ed emocomponenti, al fine di aumentare il numero di donatori periodici sul territorio ravennate. La dottoressa Ester Fadda, Presidente della Sezione di Ravenna di DonatoriNati dichiara di essere "particolarmente soddisfatta di questa nuova sinergia" Obiettivo è ampliare "il bacino di donatori, in particolare tra il personale della Polizia di Stato, dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno e loro familiari". Monica Dragoni, Presidente di Advs Ravenna è soddisfatta di "poter aprire in modo così ufficiale le porte della nostra Associazione e del centro di raccolta dell’Ospedale di Ravenna a tutto il personale della Questura di Ravenna".