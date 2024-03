Flaminia e il mosaico raccontato ai piccoli Nel pomeriggio, al museo del Mar, si terrà lo spettacolo "Tessera dopo tessera - Il mosaico raccontato ai piccoli", ispirato al libro di Filippo Farneti. L'attrice Flaminia Pasquini Ferretti coinvolgerà i bambini per illustrare in modo ludico l'arte del mosaico. Costo: 5 euro con visita alla Pinacoteca. Per info: 0544-482477.