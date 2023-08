Fondazione, il comitato

Si è costituito ufficialmente il Comitato generale di ’Cervia In per il turismo’, la nuova Fondazione di partecipazione per la gestione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica, di promozione, di valorizzazione e di sviluppo turistico del territorio di Cervia. Il Comitato generale ha dato mandato al Comitato di Gestione, presieduto dall’albergatore Luca Sirilli, di attuare tutte attività di promo-commercializzazione e informazione turistica previste dallo statuto. La Fondazione ha come soci fondatori il Comune di Cervia e altri 6 soci di parte privata che sono: Consorzio Welcome Cervia, Terme di Cervia Srl, Forlì Airport Srl, Cooperativa Bagnini Cervia Soc. Coop., Atlantide Soc. Coop. Sociale e Adriatic Golf Club Cervia. L’organo di Controllo, nominato dal sindaco, è costituito dal presidente Vincenzo Minzoni Presidente e dai componenti Dario Fantini e Marcello Foglia. "Alla base della fondazione c’è l’idea che ogni singolo operatore, piccolo o grande che sia, direttamente collegato al turismo oppure solo indirettamente, possa dare un contributo" spiega il presidente Luca Sirilli.

Soddisfazione anche per Alain Conte, Capogruppo Cervia Ti Amo, che dichiara: "La nuova fondazione sta facendo i passi giusti per portare persone con le giuste competenze a lavorare per lo sviluppo turistico della città nel suo insieme. Un percorso che abbiamo voluto fortemente da inizio mandato, chiedendo da subito un cambio di passo e una discontinuità rispetto al passato".

i.b.