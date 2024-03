Formazione con le aziende al corso di Meccatronica. Hanno partecipato 260 studenti della provincia

Nei giorni scorsi 260 studenti degli istituti superiori della provincia di Ravenna hanno preso parte a un’attività di orientamento che si è svolta nella sede di Lugo del corso di laurea professionalizzante in Meccatronica dell’Università di Bologna, in stretta connessione col mondo del lavoro. Alcune tra le più importanti realtà aziendali del territorio infatti hanno attivamente partecipato a questa iniziativa per offrire ai giovani una panoramica unica sulle concrete opportunità professionali per i laureati in Meccatronica.

"La scelta di Lugo come una delle sedi del corso di laurea in Meccatronica non è casuale – si legge in una nota – ma riflette il dinamismo del tessuto economico e industriale della Romagna, caratterizzato da un forte spirito di innovazione".

Tra le realtà che hanno collaborato, oltre all’Università di Bologna, ci sono la fondazione Super e aziende come Bucci Automations, Cni Group, Diemme Enologia, Diemme Filtration, Eurovo, Geminiani, Icel, Marcegaglia, Marini, Natura Nuova, Sica, Surgital, Tampieri, Unitec e Vulcaflex. Queste ultime hanno stipulato un accordo per finanziare parte delle attività del corso, che punta a sviluppare competenze in ambiti come robotica, intelligenza artificiale e automazione, facilitando l’immediato inserimento degli studenti in contesti lavorativi innovativi.