Fornace in allarme Cala il livello dell’acqua In azione bilici e pompe Ma oggi è allerta meteo

A Fornace Zarattini il livello dell’acqua, nelle vie dove ancora è presente, soprattutto nella parte che si sviluppa a sinistra di via Faentina, sta lentamente scendendo. Due gli interventi messi a punto ieri nella frazione a nord-ovest di Ravenna. Le pompe hanno lavorato di continuo per tutto il giorno per cercare di scaricare, a valle e a monte, in particolare le acque del canale Valtorto. In contemporanea una serie di bilici cisterna messi a disposizione da Consar raccoglievano l’acqua, soprattutto delle abitazioni, per portarla via. "I mezzi – spiega l’assessore comunale alla protezione civile Gianandrea Baroncini –, hanno continuato a fare avanti e indietro, portando in ogni viaggio trenta metri cubi d’acqua che venivano scaricati nel punto più vicino in cui era possibile farlo, senza interferire con gli scoli del Valtorto, verso le Bassette".

Il rischio infatti è che l’acqua, una volta scaricata, tornasse nel Valtorto, dove il livello continuava a rimanere alto. Come era accaduto nei giorni precedenti. "Ma il lavoro principale – continua l’amministratore comunale –, è quello delle pompe perché la priorità è sempre rimasta l’abbassamento del livello del canale, così da poter riattivare le fognature".

Il livello dell’acqua ieri nelle abitazioni di Fornace si è abbassato fino a raggiungere i 60 centimetri, in molti punti anche meno. I residenti, quelli che già erano riusciti ad entrare, hanno continuato a pulire. Gli altri facevano la spola con i gommoni, accompagnati dai soccorritori, per controllare la situazione. Intanto nella frazione è stato trasferito un centro operativo, anche per fornire agli abitanti, sfiniti, supporto e informazioni. Nel frattempo anche in via Canalazzo, altra zona ancora in parte allagata, comprese le abitazioni, è partito lo svuotamento con i mezzi messi a disposizione.

Ad aumentare il senso di frustrazione e impotenza dei residenti, anche la nuova allerta meteo (valida fino a stanotte), l’instabilità delle condizioni meteorologiche e la possibilità di nuove piogge nel pomeriggio. Il Comune di Ravenna ha diramato ulteriori allerte, intimando di prestare la massima attenzione all’aumento dei livelli dei fiumi e dei canali, di evitare il più possibile gli spostamenti non necessari. È stato chiesto anche di stare lontani dalle zone che si sarebbero potute allagare e, tra le altre indicazioni, anche quella di prepararsi a nuovi ordini di evacuazioni nelle aree più a rischio. Bisognerà dunque continuare a fare attenzione. "È quindi richiesta grandissima prudenza a tutti", ha scritto il sindaco Michele De Pascale su Facebook. "In caso di allagamenti non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti – scrive tra le altre cose il primo cittadino. Prepararsi a possibili nuovi ordini di evacuazione".

Per segnalazioni ed emergenze chiamare il 115 (Vigili del fuoco) e lo 0544.219219 (Polizia Locale)

Per aggiornamenti consultare il sito www.comune.ra.it e i social del Comune e del sindaco. Per oggi è stata decisa infine la riapertura di tutte le scuole secondarie di secondo grado del comune. Elementari e medie erano già tornate in classe il giorno precedente, mentre per le superiori si è preferito aspettare immaginando che molti degli studenti e dei docenti potrebbero arrivare dalle zone della provincia più colpite dall’alluvione.

Annamaria Corrado