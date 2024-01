’Forte e Chiara’, tra ironia e riflessioni con Francini

Doppio appuntamento, oggi e domani (sempre alle ore 21) con Chiara Francini, che sarà protagonista sul palcoscenico del Teatro Goldoni di Bagnacavallo con lo spettacolo ’Forte e Chiara’, un “memoir”, un racconto umano vivo e rivoluzionario, di cui l’artista è anche autrice. Le musiche originali, eseguite dal vivo, che accompagnano lo spettacolo sono firmate da Francesco Leineri mentre la regia è di Alessandro Federico. L’artista incontrerà il pubblico al Ridotto del Teatro Goldoni nel secondo giorno della sua permanenza in città, cioè domani alle ore 18. L’ingresso all’incontro è gratuito.

’Forte e Chiara’ è un one woman show in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, la Francini si racconterà attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a sé stessa. Biglietti: da 18 a 28 euro.

Diritto di prevendita: un euro. Prevendite: dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del teatro Goldoni.

Prenotazioni telefoniche (0545-64330): nei giorni di prevendita dalle ore 11 alle ore 13. Biglietti online: Vivaticket Info: 0545 64330 e www.accademiaperduta.it