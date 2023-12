Forti raffiche e danni. Albero cade su un’auto. E capannoni scoperchiati

Alberi caduti, rami spezzati, edifici scoperchiati, pannelli e cartelli stradali divelti in tutta la provincia fin dalla mattinata di ieri a causa del vento forte. Una raffica di chiamate ha mandato in tilt le linee dei vigili del fuoco che sono stati impegnati in oltre 120 interventi, la metà dei quali solo a Ravenna. Partendo dalla città, tra gli episodi più significativi, con l’arrivo degli agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale, c’è stato quello relativo al crollo di un albero su via delle Industrie. La pianta è caduta all’altezza dell’Italmet, mentre stavano passando una donna e la figlia a bordo di una Fiat Punto che è stata colpita sul cofano, per fortuna senza conseguenze per le due passeggere. Per rimuovere l’albero sono intervenuti gli operatori di Azimut. I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri all’istituto professionale ‘Olivetti Callegari’ di via Umago per un dissesto statico dell’edificio. Nel frattempo il sindaco Michele de Pascale su Facebook ha raccomandato i cittadini "di mettere in atto misure di autoprotezione fra le quali fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento".

A Russi, in via Cortina Vecchia, i vigili del fuoco sono stati allertati per un fienile scoperchiato con parte del tetto che è finita su un palo strappando il cavo della linea Telecom. A Lugo, come ha scritto il sindaco Davide Ranalli su Facebook, "il forte vento ha scoperchiato la tensostruttura dello stadio e causato il cedimento di alcuni alberi su via Piratello. I dipendenti comunali e i gestori sono sul posto e al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza. Hera informa che le isole ecologiche del territorio sono state chiuse per l’eccessivo vento". I pompieri sono intervenuti, poi, per un problema alla scuola ‘Gherardi’ e per un palo dell’elettricità finito su una recinzione in via Piratello. Infine, a Faenza i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’albero di Natale in piazza della Libertà e poco lontano la giostra per i bambini, da dove è volata via parte della copertura. Sul Ponte delle Grazie l’artista Oscar Dominguez è dovuto intervenire per risistemare alcune parti dell’installazione da lui creata, che erano state divelte.

m.m.