Forza Italia:: "Quartiere a due velocità"

A poche ore dall’inaugurazione della passerella lungocanale del Candiano ecco il primo dissenso. A sollevare la questione Nicola Tritto, segretario comunale di Forza Italia, che spiega "Ho partecipato alla presentazione del progetto: una passerella prevalentemente politica presentata come rigenerazione urbana , ma considerato il panorama desolante e degradante che è visibile dalla parte opposta di questo progetto e sulla parte opposta del canale stesso ci sarebbe quasi da nascondersi".

"Nessuno si è accorto – continua Tritto – di alcune gravi lacune che mettono sicuramente a rischio i cittadini, in particolar modo i bambini. Vicino ai nuovi giochi infatti c’è un tratto importante con un muretto (nella foto) che sembra incredibile possa essere a norma per non parlare del tanto legno che a contatto con la salsedine potrebbe creare molti problemi se non manutentato frequentemente. Il primo stralcio di passerella pagato dal bando periferie di Renzi, sempre soldi pubblici benchè non strettamente comunali, fatto nel 2020 evidenzia già i limiti di una scarsa manutenzione, visibile e sicuramente prevedibile ma di cui ci si è ben guardati dal tenere conto anche per il secondo e nuovo tratto. In sintesi deve evidenziarsi come il quartiere Darsena abbia attenzioni diverse, a due velocità: la parte interna, nel cuore della città, è volutamente ignorata da decenni, mentre si fanno voli pindarici sul canale dando una patina di fondo tinta ad una parte e lasciando a degrado, insicurezza e mancanza di progetti lo stesso tratto del

canale".