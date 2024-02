Foto e installazioni di Bagnara, Siedlecki e Guido al ’Carlo Zauli’

Fino al 2 marzo, il Museo Carlo Zauli di Faenza - riaperto al pubblico dopo il lungo periodo di chiusura dovuto all’alluvione dello scorso maggio - offre un’occasione unica per esplorare un percorso espositivo arricchito da opere inedite e rari materiali di archivio, fotografie di Cristina Bagnara e installazioni temporanee a cura degli artisti Michele Guido e Namsal Siedlecki e degli studenti che hanno seguito il progetto di Residenza con Michele Guido. Il museo si trova in via della Croce 6, a Faenza; informazioni sul sito www.museozauli.it