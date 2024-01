Fotovoltaico offshore, 13.800 firme

Ravenna sempre più punto di riferimento internazionale anche nell’ambito delle energie rinnovabili: è l’obiettivo della petizione online che a raggiunto quota 13.800 firme e si appresta a raggiungere il totale di 14.000 adesioni. È la raccolta firme lanciata su Change.org dal sindaco di Ravenna Michele de Pascale, sostenuta dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e dalle associazioni economiche e sindacali del territorio per l’eolico e il fotovoltaico offshore in Emilia-Romagna. L’appello è rivolto al governo e chiede, in sostanza, di non perdere tempo: “Ogni giorno che passa abbiamo sempre più bisogno di grandi impianti di energia rinnovabile, in questo senso anche nel nostro territorio c’è la necessità e l’urgenza di realizzare impianti che ci permettano di sfruttare le fonti eoliche e fotovoltaiche. Proprio a Ravenna è in via di autorizzazione il più grande progetto in Italia di produzione di energia rinnovabile con impianti eolici e fotovoltaici offshore”, spiega de Pascale. "L’hub energetico Agnes – prosegue –, localizzato oltre le 12 miglia nautiche dalla costa di Ravenna, è il primo impianto interamente offshore, unico nel panorama nazionale". In considerazione del ruolo che rivestirà nella transizione energetica e di decarbonizzazione del paese, "abbiamo chiesto più volte ai diversi governi che si sono succeduti in questi anni, di stabilire anche in questo caso la stessa procedura straordinaria indicata per il rigassificatore- chiarisce il primo cittadino- il cui iter autorizzativo si è svolto nel tempo record di 120 giorni".