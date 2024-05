Franco Grillini presenta ’Let’s kiss’

Oggi alle 21, presso la Sala del Carmine di Massa Lombarda sarà

proiettato il film dal titolo ’Let’s Kiss - Storia di una rivoluzione gentile’ del regista Filippo Vendemmiati e prodotto da Genoma Films. Durante la proiezione ad ingresso gratuito sarà

presente in sala l’Onorevole Franco Grillini, a cui è dedicata la pellicola. Il film è incentrato sulla figura di Franco Grillini, bolognese, classe 1955, figlio di contadini

laureato in pedagogia, uomo politico e gay tardivo, da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili LGBT. Attraverso il racconto in presa diretta fatto dal protagonista, vengono ricostruiti oltre trent’anni di storia politica e testimonia una lotta dura e gentile nel nome della dignità e dell’uguaglianza.