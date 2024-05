Frecciargento da Roma. Offerta raddoppiata nei fine settimana

Dalla prima mattinata romana al mezzogiorno bizantino: a partire dal 9 giugno, con il programma Trenitalia Summer Experience, raddoppiano da due a quattro i Frecciargento in viaggio nel finesettimana fra Roma e Ravenna. La nuova coppia di treni salperà da Roma Termini alle 10.05 il sabato, per arrivare a Ravenna alle 15.12, e alle 6.52 la domenica, con l’arrivo a Ravenna posto alle 12.14. I due treni per il ritorno sono invece previsti con partenza da Ravenna alle 16.50, e l’arrivo a Roma Termini alle 22. Un’offerta che ha un target di pubblico specifico, e cioè coloro che si trovano a Roma o nelle città umbre – siano essi residenti o viaggiatori – e che vogliono ritagliarsi una giornata o due per visitare Ravenna, dopo una traversata della penisola dal Tirreno all’Adriatico nei panorami mozzafiato del centro Italia.

Con il nuovo servizio si potrà dunque partire da Roma nella primissima mattinata oppure alle 10, ed arrivare a Ravenna poco dopo le 12: "Gli orari di queste nuove corse – spiega Trenitalia – sono studiati per consentire di sfruttare al massimo anche le ore del giorno di arrivo e quello di partenza". I convogli non viaggeranno sulla linea ad alta velocità che da Roma tocca Firenze e Bologna: seguiranno invece il tracciato della Roma-Falconara, attraversando l’Umbria per poi proseguire lungo l’Adriatica fino a Riccione, Rimini e Ravenna. Treni che non toccheranno dunque le velocità delle Frecce in viaggio fra Bologna e Roma, ma che comunque presenteranno tutti i loro comfort: "Come il servizio FrecciaPlay per gustare il grande cinema, le news, lo sport e i contenuti turistici, l’edicola con quotidiani e riviste e, per i clienti Executive, la sosta nei parcheggi Fs Park presenti nelle principali stazioni italiane". Per tutto il periodo estivo – dal 1° giugno al 15 settembre – cani, gatti e altri animali domestici, sia di piccole che di grandi dimensioni, potranno salire gratuitamente a bordo delle Frecce (oltre che degli Intercity). Il treno come mezzo di trasporto più sostenibile dunque, anche in chiave turistica: "Con la Trenitalia Summer Experience – spiega l’ad di di Trenitalia Luigi Corradi – arrivano anche in Emilia Romagna i nuovi collegamenti per le mete turistiche estive e le città d’arte, con più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile. Le previsioni per il 2024 indicano una crescita sostenuta dalla domanda interna per tutte le divisioni di business e le società del gruppo, in particolare per il segmento turismo; con una spinta importante che arriva anche dai collegamenti internazionali".

Filippo Donati