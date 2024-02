Frugesport, un altro test

Tutti a caccia del Frugesport, nel girone G di Prima Categoria. La capolista, infatti, nelle ultime giornate ha decisamente allungato, sia per la vittoria nello scontro diretto col Savio, sia per il rallentamento, all’inizio di questo girone di ritorno, del San Vittore. Il big match di giornata coinvolge proprio la capolista, attesa domani dalla difficile trasferta di Forlì contro la Pianta, quinta ad 1 solo punto dal secondo posto: per i forlivesi un attacco non proprio da primato, con appena 29 gol segnati ma la miglior difesa del girone con soli 17 gol subiti, meno di uno a partita.

Nel derby ravennate, invece, il Savio se la vedrà contro il Savarna, squadra lontana da playoff e playout. Dal canto suo, il San Vittore sarà di scena a Modigliana contro i sempre ostici locali. Impegnative gare casalinghe per le pericolanti ravennati: la Polisportiva 2000 ospita il Meldola, il Fosso Ghiaia, in grande ripresa, se la vedrà con l’Edelweiss, l’Azzurra contro lo Sporting Predappio. Difficile, ma fondamentale trasferta, per il Real Fusignano a Santa Sofia. Nell’anticipo di oggi (alle 18,30) il Santagata Sport, penultimo, è atteso dalla difficile trasferta di Forlì contro il Carpena, formazione a caccia dei playoff ma staccata di 6 punti dal quinto posto.

Nel girone E partita di grande importanza, domani per la Virtus Faenza in cerca di un posto al sole dei playoff. I biancoverdi manfredi ospitano il Valsetta Lagaro, al momento quarta in classifica con 6 punti in più dei faentini, ora sesti ma con 3 punti di ritardo sulla quinta, la Ceretolese, impegnata contro La Dozza che appena cambiato allenatore.

Programma Prima Categoria 19ª giornata (ore 14,30). Girone G: Carpena-Santagata Sport (ore 18,30). Domani: Pol. 2000-Meldola, A. Romagna-Sp. Predappio, F. Ghiaia-Edelweiss, Modigliana-S. Vittore, Pianta-Frugesport, S. Sofia-R. Fusignano, Savio-Savarna.

Classifica: Frugesport 43; S. Vittore, Savio 36; Edelweiss, Pianta 35; Carpena 29; Modigliana 27; Savarna 25; Sp. Predappio 23; Meldola 22; S. Sofia 21; A. Romagna 17; F. Ghiaia 16; R. Fusignano 13; Santagata Sport 12; Pol. 2000 11. Girone E: Dozzese-C. S. Pietro. Domani: Basca-S. Imolese, La Dozza-Ceretolese, Petroniano-R. Casalecchio, Porretta-Pontevecchio, S. Benedetto-C. del Rio (Stadio Carbonchi, Sasso Marconi), Utd. Montefredente-T. Pedagna, Virtus Faenza-Valsetta. Classifica: Petroniano 41; T. Pedagna 34; S. Benedetto 33; Valsetta 31; Ceretolese 28; Virtus Faenza, C. S. Pietro 25; Basca, R. Casalecchio 24; La Dozza, Dozzese 23; S. Imolese 20; Pontevecchio 19; C. del Rio, Utd. Montefredente 17; Porretta 6. Ugo Bentivogli