Funerali di Sangiorgi Offerte agli alluvionati

Si terranno lunedì alle 15 nella chiesa di Boncellino i funerali di Fiorenzo Sangiorgi, il 68enne che viveva a Fusignano e che è stato travolto dall’acqua a Belricetto durante l’alluvione. La famiglia nell’occasione chiede a chi parteciperà di non acquistare fiori, ma di fare invece una donazione a favore degli alluvionati all’associazione Cuore e territorio, che ha aperto una raccolta fondi.

Sangiorgi per una settimana è risultato disperso. L’ultima persona ad averlo visto è un agricoltore che ha cercato di avvicinarsi per salvarlo, ma quando il 68enne ha cercato di lasciare il suo furgone per avvicinarsi al trattore dell’uomo la corrente lo ha portato via. Il suo corpo è poi stato ritrovato martedì e le autorità hanno in seguito confermato la morte per annegamento.

Nei giorni scorsi il sindaco di Fusignano Nicola Pasi ha contattato la moglie di Sangiorgi per farle le condoglianze. Il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha invece telefonato al fratello della vittima portandogli, oltre alle proprie condoglianze, anche quelle del capo del governo Giorgia Meloni.