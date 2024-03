Fusignani invita alla calma: "L’area non è un far west. Quello che si doveva fare è già stato fatto"

"Sono episodi criminosi, ma scollegati tra loro e di sicuro non c’è una logica criminale in quello che è accaduto". Eugenio Fusignani, vicesindaco con delega alla sicurezza risponde a chi vede nell’episodio della notte tra mercoledì e giovedì in viale Baracca il segnale, e non il primo, di una situazione di estrema gravità per l’ordine pubblico. "Alcuni – prosegue – vorrebbero che Ravenna fosse un Far West, ma non lo è. Non significa che vada tutto bene, le criticità ci sono come in ogni città, ma i fatti di piazza Baracca sarebbero potuti capitare in qualunque altra zona della città. E in ogni modo quello che si doveva fare, è stato fatto".

A riprova delle sue parole, il vicesindaco snocciola i dati sui controlli effettuati nella zona a partire dall’inizio del 2024. La Polizia Locale di Ravenna ha effettuato 33 servizi stanziali in piazza Baracca dalle 17 alle 18.45, 39 sono stati effettuati in maniera alternata tra viale e piazza Baracca e i Giarini Speyer dalle 19 alle 22, con frequenti passaggi dalle 22 all’1.

E ancora sono stati effettuati tre servizi in coordinamento con la Questura, utilizzando 4 unità in borghese sia nella fascia oraria 16/22, sia in quella 19.30/22.30. Durante queste operazioni di controllo sono stata sanzionate due attività commerciali perché non avevano rispettato il divieto di vendere alcolici dopo le 18, per un totale di cinque sanzioni.

"Effettueremo ulteriori controlli – aggiunge Fusignani – e a breve la zona sarà dotata anche di telecamere. SI tratta di una delle aree più monitorate della città e quello che era nelle nostre competenze lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo". Sull’eventualità o meno di anticipare la chiusura degli esercizi di viale Baracca, dove alcuni rimangono aperti fino a mezzanotte, il vicesindaco risponde prima di tutto a livello personale.

"Da privato cittadino – continua Fusignani – potrei anche dire di non aver mai ravvisato la necessità di avere le attività aperte fino a mezzanotte, ma il discorso, se si dovesse affrontare a livello istituzionale, dovrebbe essere generale, nel senso che andrebbe applicato a tutta la città, non solo a piazza Baracca. Quello che noi, come Amministrazione comunale potevamo fare, lo abbiamo fatto. Eventuali e ulteriori misure più contenitive non sono di carattere amministrativo".