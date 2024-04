"Fusignano, più attenzione allo sport"

Sembra un paradosso: nella città di Arrigo Sacchi, Fusignano, non ci sono società sportive calcistiche.

L’unica realtà che nel tempo è riuscita a sopravvivere e a creare – come dicono tanti dei genitori che li portano figli e figlie – "un bell’ambiente, sano, inclusivo e sicuro" si trova a Maiano Monti.

Si tratta dell’ASD Fusignano Calcio- Real Fusignano - che riunisce 150 sportivi tesserati dai 5 anni in su, divisi nelle varie categorie, dai più piccoli, alla prima squadra.

Le condizioni in cui versa l’impianto che necessita da tempo di manutenzioni a partire dagli spogliatoi, in cui oltre a piovere dentro, c’è muffa, le porte sono danneggiate e l’ambiente non risulta essere salubre, e le difficoltà economiche che affliggono la società, stanno però mettendo a rischio la sopravvivenza dell’ADS. Una ipotesi, quella della chiusura, che sta spaventando diversi genitori decisi a intervenire.

Insieme si sono rivolti ad amministrazione e Agis, la società comunale deputata alla gestione delle strutture sportive del territorio.

"L’Asd Fusignano Calcio con il suo ruolo di aggregazione e di promozione di valori positivi attraverso lo sport si è trovata di fronte a ostacoli insormontabili a causa della mancanza di condizioni adeguate fornite dal Comune – scrivono i genitori – nonostante si fondi principalmente sul lavoro di volontari. Uno dei principali problemi che affligge l’associazione è la gestione degli impianti sportivi e la loro relativa manutenzione oltre a costi resi insostenibili".

Quello che i genitori chiedono è una attenzione maggiore del comune verso l’Ads calcio e verso lo sport in generale come opportunità per i giovani e anche come motore economico della comunità.

"E’ auspicabile – continuano – quindi che il comune di Fusignano riconosca l’importanza della nostra associazione sportiva e agisca immediatamente per migliorare le condizioni per la pratica sportiva nella città. Questo significa – concludono – fornire non solo infrastrutture adeguate ama anche sostenere attivamente le associazioni sportive locali fornendo loro le condizioni di sopravvivenza".

Monia Savioli