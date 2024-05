’Futuro comune’, ecco i giovani candidati per Giacomoni

Una lista giovane per "rendere Bagnacavallo una città sempre più viva". È l’obiettivo di ’Bagnacavallo – Futuro comune’ che martedì nella cornice dell’ex convento di San Francesco si è presentata dichiarando il suo sostegno alla candidatura a sindaco di Matteo Giacomoni. "Ho sempre pensato che il futuro di un territorio vada costruito con tutti, ma soprattutto con i giovani, che sono i più titolati a parlare di futuro, perché il domani è soprattutto il loro – ha detto Giacomoni –. ’Futuro comune’ è una lista di giovani dei nostri paesi, pronti a mettersi in gioco per realizzare la Bagnacavallo di domani. Si mettono in gioco con grande disponibilità, spirito di servizio ed entusiasmo, tipici della loro generazione".

I candidati al consiglio comunale sono Sami Aouaj, 22 anni, impiegato ufficio acquisti; Francesco Betti, 32 anni, cantiniere cooperativa vitivinicola; Luca Bonetti, 48 anni, responsabile acquisti in una azienda del settore alimentare e dirigente del basket Fusignano; Agata Brisci, 42 anni, responsabile amministrativa in una azienda servizi multimediali; Stefano Calderoni, 24 anni, studente di economia agro-alimentare; Morena Carpi, 51 anni, avvocato; Valeria Cortesi, 44 anni, psicologa e responsabile di una struttura per disabili; Lucilla Danesi, 44 anni, imprenditrice; Alessia Dosi, 38 anni, addetta alle vendite in un supermercato; Federico Ferraro, 37 anni, capo tecnico infrastruttura di Rfi; Alan Laghi, 36 anni, responsabile della logistica in una cooperativa vitivinicola; Rebecca Laghi, 21 anni, studentessa universitaria; Matteo Mambelli, 21 anni, studente universitario; Viola Rontini, 21 anni, studentessa universitaria; Alberto Rossetti, 34 anni, personal trainer ed Eleonora Vitali, 30 anni, educatrice professionale. "Lavoreremo per creare momenti di aggregazione per ragazzi e adulti", hanno precisato i candidati.

m.s.