Gala di danza al Fanciullo e al Mulino Scodellino

Doppio appuntamento con la danza questa sera tra Ravenna e Castel Bolognese. Alle 21 all’arena del Villaggio del Fanciullo in via 56 Martiri 79 a Ravenna andrà in scena lo spettacolo ‘Gala di danza’ che vedrà coinvolti diversi ballerine e ballerini di varie scuole di danza, oltre che i primi ballerini del teatro nazionale di Sofia. Il ricavato dell’evento sarà destinato ai progetti di ripristino e riqualificazione delle zone colpite dall’alluvione.

A Castel Bolognese, invece, stasera alle 20 al Mulino Scodellino è in programma il gala di danza Sotto le stelle, con la direzione artistica di Arturo Cannistrà e Luna Ronchi. Domani dalle 10 va in scena l’ottava edizione del Festival della Creatività sul tema ‘A lume di naso: universi paralleli tra profuli ed emozioni a cura di Franca Marabini. Sarà possibile anche visionare in anteprima il museo virtuale del Mulino Scodellino, oltre a vivere l’esperienza del mugnaio con i visori 3D e andare alla scoperta del mulino e dei suoi segreti in modalità interattiva. Info. su www.amicimolinoscodellino.it.