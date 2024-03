’Giardini Fioriti’. Con la primavera. Cervia sboccia

Non solo mare. Cervia continua a puntare sulla valorizzazione delle piante e dei fiori. In attesa della nuova edizione di Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore di fine maggio saranno sin da subito i fiori i protagonisti di una campagna di comunicazione per far conoscere gli angoli più belli della città colorati da decorazioni floreali. È il progetto Cervia, Giardini Fioriti, sostenuto dalla Fondazione Cervia In e realizzata in collaborazione con Pro loco Milano Marittima.

Progetto che coinvolgerà attivamente operatori, residenti e ospiti nelle località turistiche di Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata, trasformando ogni angolo del territorio in uno spettacolo di verde, fiori, design e arte. Obiettivi: far conoscere la città tramite le immagini che si diffonderanno, soprattutto sui social come Instagram, e stupire il turista e il residente con una cascata di fiori nei viali principali ma anche negli angoli più nascosti. Nel progetto, inoltre, sarà dato ampio spazio anche al forese con i suoi grandi campi immersi nella natura che in primavera daranno il meglio di sé dal punto di vista della suggestione di alberi e piante in fiore. Per la realizzazione, dunque, sono invitati tutti gli operatori e i singoli residenti a contribuire all’abbellimento degli spazi, che comprendono giardini, terrazze, zone retrostanti gli stabilimenti balneari, dehors, vetrine e hall. L’obiettivo è creare scorci e situazioni uniche, facilmente condivisibili su piattaforme social come Instagram, al fine di incrementare il patrimonio natural-paesaggistico e promuovere le località turistiche. Certi che ‘il bello generi bello’ si vuole incentivare, dunque, ad investire nelle proprie attività e nei propri spazi verdi in un contesto che invita tutti a vivere l’esperienza di una Cervia fiorita, abbracciando la bellezza della natura in ogni sua forma ed espressione.

Si vuole rinfrescare l’immagine di Cervia e del suo territorio nel mondo del web e dei social a scopo turistico, veicolando immagini con uno storytelling su argomenti cari e già noti al territorio, dove c’è già un focus di attenzione e utenza fidelizzata, da ampliare e sviluppare attraverso comunicazione e marketing dedicati al progetto. Presso il Garden Mondo Verde sono già stati selezionati kit dedicati, in particolar modo per i centri commerciali della località al fine di uniformare e ordinare la scenografia degli allestimenti e suggerire soluzioni estetiche. I privati saranno ad ogni modo liberi di giocare con la propria fantasia. È possibile segnalare i propri allestimenti inviando una mail a info@prolocomilanomarittima.it. Sarà possibile anche coordinarsi e prendere appuntamento con fotografo e videomaker dedicato. Foto e immagini saranno condivise sui profili social di Discover Cervia Milano Marittima.

Ilaria Bedeschi