"Giocata una grande partita. Non guardiamo agli altri"

Non tanto per i quattro gol segnati, ma alla fine c’era grande soddisfazione da parte del tecnico del Ravenna Massimo Gadda soprattutto per la prestazione della squadra nel suo complesso. "Sono molto contento perché abbiamo giocato una grande partita con intelligenza e qualità nella manovra e nello stare in campo, pur sapendo che non sarebbe stata una partita facile per vari motivi – ha detto l’allenatore – ma dopo un po’ di fatica che abbiamo incontrato nella prima parte di gara, direi in particolare solo nei primi minuti, poi non c’è stata storia ed abbiamo tenuto in mano le redini del gioco. Abbiamo fatto quattro gol, ma per le occasioni create e la mole di gioco prodotta avremmo potuto farne altri, rischiando tutto sommato pochissimo".

Gadda ha detto che "per quanto riguarda la lotta per il primo posto e per la promozione non bisogna tanto guardare quanto fanno di volta in volta le squadre avversarie e noi dobbiamo solo pensare a fare il nostro compito e cercare di ottenere il massimo dei punti da ogni gara da qui alla fine. Se poi davanti il Carpi mollerà una partita o due bene, altrimenti se le vinceranno tutte saranno stati più bravi e dovremo fagli gli applausi. Abbiamo il dovere di pensare solo alle nostre gare con la massima concentrazione come abbiamo fatto oggi, già al ritorno in campo il 7 aprile avremo un delicato derby col Forlì, che sarà una partita chiaramente difficile".