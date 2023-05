Giochi e laboratori alla festa dei bimbi

Cotignola e Barbiano ospitano la festa in cui il museo ‘Varoli’ e la Scuola arti e mestieri scendono in strada e nei parchi con loro iniziative. Alle 17 il parco Bacchettoni accoglie ‘Burattino in testa’; a palazzo Sforza, Arianna Zama propone per i bambini il laboratorio ‘Incantatori di serpenti’ (dai 9 ai 14 anni, prenotazione a [email protected]). La biblioteca ’Varoli’ ospita ’La notte dei pupazzi...in biblioteca’. Dalle 17 alle 19 alla Scuola arti e mestieri sarà possibile vedere l’artista Brina Babini, realizzare un burattino e e alcune fasi del lavoro di scultura. Alle 17 al parco Zanzi sarà allestita ‘Fiumana", mostra degli elaborati in cartapesta e macero. Alle 18.30 sarà la volta del cantastorie Matteo Curatella con lo spettacolo ‘Le storie del matto’. Alle 20.30 nel giardino di Casa Varoli, lo spettacolo ‘Gustavo La Vita’ con Andrea Farnetani, Valeria di Felice e Pedro, il cane clown.