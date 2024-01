Gioisce Cervia: Ironman confermato fino al 2028. La gara di triathlon garantirà presenze e incassi

Ironman è confermato fino al 2028. È stata infatti approvata dalla giunta la collaborazione tra il Comune di Cervia e Ironman Italy srl per la realizzazione dell’evento Ironman Italy Emilia Romagna per il periodo 2024/2028. La tappa cervese è la più partecipata di tutto il mondo e dunque, anche hotel e attività commerciali, potranno puntare sui week end di settembre per accogliere le migliaia di atleti, accompagnatori e organizzatori che arriveranno in città per la gara di triathlon più affascinanti al mondo.

Nel corso degli ultimi anni l’amministrazione comunale, nell’ottica di divenire un punto di riferimento nazionale per le attività sportive multidisciplinari, si è mossa verso una sempre maggiore valorizzazione di tali manifestazioni attraverso l’organizzazione di eventi sportivi periodici ormai consolidati negli anni e l’introduzione di nuove attività. È dal 2017 che l’amministrazione collabora con Ironman srl per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento Ironman Italy Emilia Romagna competizione di triathlon long distance, per la qualificazione alle finali di Kona alle Hawaii ed unica in Italia. Le passate edizioni dell’evento hanno ottenuto particolare successo sia per numero di partecipanti e di presenze turistiche, sia per la qualità degli intrattenimenti ed eventi collaterali organizzati durante il periodo coinvolto.

Ironman è l’unica competizione che comprende in un unico weekend le tre distanze, la long distance, la 70.3 e il 5150. Inoltre, il territorio che ospita le competizioni, sia Cervia, che gli altri comuni coinvolti dal percorso bici - Ravenna, Cesena, Forlì, Forlimpopoli e Bertinoro - ha dimostrato di essere accogliente, pronto e disponibile alle esigenze della manifestazione sportiva oltre che di grande impatto sia da un punto di vista naturalistico, che storico, enogastronomico e culturale, offrendo possibilità di visita agli atleti, ai loro accompagnatori e agli spettatori.

La Regione ha confermato il supporto al Comune garantendo le quote già stabilite per il biennio 2024-2025 così definite: 180mila quest’anno, 195mila per il 2025. Sono poi stabilite le seguenti nuove quote per il triennio 2026-2028: 245mila euro (annuali) per 2026, 2027 e 2028. Il Comune di Cervia supporterà l’evento con la conferma della concessione di un contributo di 60mila euro quest’anno, 65mila nel 2025, salendo poi a 105mila per il triennio 2026-2028 (anche in questo caso il contributo è da intendere come annuale). Ma c’è di più. La conferma permetterà di organizzare un grande compleanno nel 2027: i 10 anni di Ironman a Cervia.

Ilaria Bedeschi