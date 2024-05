Giornata del volontariato. Al liceo borse di studio nel nome di Nazifa Domani al liceo Ricci Curbastro di Lugo si terrà la Giornata del volontariato 'La cooperazione non ha confini', con la consegna delle borse di studio Erasmus Plus nel progetto 'L’Europa di Nazifa' in memoria di Nazifa Noor Ahmad.