‘Giornata della terra’, laboratori per le scuole all’Ecomuseo delle erbe palustri

In occasione della ‘Giornata della terra’, l’Ecomuseo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo ha organizzato due feste per le scuole dedicate all’educazione alla vita all’aria aperta, alla creatività e alla sapienza delle mani e alle tradizioni di Villanova. La prima, dedicata alla scuola primaria, si è tenuta il 22 aprile e ha visto la partecipazione di 130 alunni per quattro laboratori allestiti per l’occasione: Giovani scienziati, Con l’argilla del Lamone, La sartoria in cornice e Giardinieri in erba, visitato mostre e partecipato a iniziative ludiche e culturali. La giornata si ripeterà martedì 30 aprile per la scuola dell’infanzia con un programma rivolto ai piu piccoli.