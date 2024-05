Giornata Mondiale senza tabacco. Al parco Baronio passeggiata e gadget

Quella di domani è la Giornata mondiale senza tabacco. Il fumo è tra le principali cause di numerose patologie cronico-degenerative a carico dell’apparato respiratorio e cardiovascolare e il maggior fattore di rischio evitabile di morte precoce, eppure la sigaretta continua a essere una cattiva abitudine per il

26% dei romagnoli. Domani i Centri Antifumo dell’Azienda USL della Romagna, il Dipartimento di Sanità Pubblica, i Servizi per le dipendenze patologiche e le Cure primarie in collaborazione con le amministrazioni locali, i distretti sanitari, le associazioni di volontariato e le scuole, organizzano una serie di iniziative su tutto il territorio romagnolo, con l’obiettivo comune di prevenire il tabagismo e promuovere una vita libera dalla dipendenza da nicotina. A Ravenna, dopo aver promosso nei giorni scorsi un webinar rivolto ai docenti delle scuole sui nuovi

modi di fumare (sigarette elettroniche, puff bar, prodotti a tabacco riscaldato) che hanno popolarità soprattutto fra gli adolescenti, domani dalle ore 15.30 al Parco Baronio a Ravenna, il Dipartimento di Sanità Pubblica e in particolare il personale del Centro Antifumo della provincia di Ravenna, promuove l’iniziativa “Muoviti e respira” rivolta a tutta la popolazione. Sarà allestito uno stand informativo con gadget, per fornire alla popolazione informazioni riguardanti le opportunità per smettere di fumare presenti sul territorio provinciale e i cittadini potranno partecipare a una passeggiata guidata da 2 gruppi di cammino già operativi sul territorio ’Camminiamo insieme per la salute a Ravenna’ e ’Diabete e Ballo’.

L’evento sarà annullato in caso di maltempo. In Romagna, stando ai dati rilevati dal sistema di sorveglianza nazionale “Passi” (Progressi delle Aziende Sanitarie per la salute in Italia) i fumatori rappresentano il 26% degli adulti, pari a una stima di circa 193 mila persone tra i 18 e i 69 anni, valore in linea con quello regionale e nazionale (24%). L’abitudine al fumo inizia precocemente: dall’indagine sugli adolescenti HBSC (2022) emerge che fuma sigarette lo 0.5% degli 11enni, il 6% dei 13enni e il 24% dei 15enni. La percentuale sale al 28% tra i 18-24enni e al 31% nei 25-34enni. La prevalenza scende al 14% tra i 70-79 anni e al 4% dopo gli 80 anni. Preoccupa la precocità del fumo nei giovanissimi. Circa un quarto (23%) dei fumatori 18-69enni è un forte fumatore (20 sigarette o più al giorno), mentre solo il 3% è un fumatore occasionale (meno di una sigaretta al giorno).